Франция заблокировала закупку боеприпасов для Украины

Франция заблокировала закупку боеприпасов для Украины на два миллиарда евро из-за несогласия с механизмом их закупки с последующей передачей Киеву. Об этом сообщает польское агентство печати РАР.

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Дипломатический источник в Евросоюзе, комментируя отказ Франции от этой идеи, отметил предложил свой вариант решения проблемы: он считает логичным закупить боеприпасы в третьей стране, а затем возместить их из составов одной из стран-членов, передав другие вооружения третьей страны.

Источник также отметил, что Париж против положения о возмещении стоимости боеприпасов только лишь по одному требованию Киева.

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