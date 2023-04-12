Франция заблокировала закупку боеприпасов для Украины
Франция заблокировала закупку боеприпасов для Украины на два миллиарда евро из-за несогласия с механизмом их закупки с последующей передачей Киеву. Об этом сообщает польское агентство печати РАР.
Дипломатический источник в Евросоюзе, комментируя отказ Франции от этой идеи, отметил предложил свой вариант решения проблемы: он считает логичным закупить боеприпасы в третьей стране, а затем возместить их из составов одной из стран-членов, передав другие вооружения третьей страны.
Источник также отметил, что Париж против положения о возмещении стоимости боеприпасов только лишь по одному требованию Киева.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- СМИ:13 француженок обвинили Жерара Депардье в домогательствах
- Певец SHAMAN получил медаль «За самоотверженность и единство»
- СМИ: Украина отложила контрнаступление из-за погоды и нехватки оружия
- Альбом Мадонны признали национальным достоянием США
- В России начал работу аналог Downdetector
- В Госдуму внесли проект о пожизненном лишении уклонистов права занимать госдолжности
- На участие в конкурсе «Лидеры России» подали заявки более 40 тысяч человек
- Нидерланды хотят полностью отказаться от российского СПГ
- Россия закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады
- Херш заявил, что ЦРУ передало Зеленскому список коррумпированных украинских чиновников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru