Франция заблокировала закупку боеприпасов для Украины

Дипломатический источник в Евросоюзе, комментируя отказ Франции от этой идеи, отметил предложил свой вариант решения проблемы: он считает логичным закупить боеприпасы в третьей стране, а затем возместить их из составов одной из стран-членов, передав другие вооружения третьей страны.

Источник также отметил, что Париж против положения о возмещении стоимости боеприпасов только лишь по одному требованию Киева.

