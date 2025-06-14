В Перми в результате отравления угарным газом погибли двое детей

По данным источника, погибшие подростки были 2007 и 2010 годов рождения. Еще двоих девочек удалось спасти. Их госпитализировали, им оказывается медпомощь.

Отмечается, что уголовное дело было заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при пожаре в Подмосковье погибли пятеро детей.