В Перми в результате отравления угарным газом погибли двое детей

В Перми в квартире в одном из домов на улице Охотников в результате отравления угарным газом погибли двое детей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управление (СУ) СК РФ по Пермскому краю.

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По данным источника, погибшие подростки были 2007 и 2010 годов рождения. Еще двоих девочек удалось спасти. Их госпитализировали, им оказывается медпомощь.

Отмечается, что уголовное дело было заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при пожаре в Подмосковье погибли пятеро детей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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