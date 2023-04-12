Херш заявил, что США готовят соглашение об окончании конфликта на Украине

На своей странице на платформе Substack он указал, что об этом ему рассказал источник, который утверждает, что такая задача была поставлена Объединённым комитетом начальников штабов два месяца назад.

«Составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его России «в случае её поражения», - написал журналист.

Ранее Херш в интервью журналу Tichys Einblick заявил, что США хотели шантажировать Россию угрозой подрыва «Северных потоков», чтобы предотвратить спецоперацию на Украине, сообщает RT.

