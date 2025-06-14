СМИ: В Иране задержали автомобили с израильскими дронами
14 июня 202509:31
Несколько автомобилей с беспилотниками Израиля задержали в Иране. Об этом пишет агентство Nour News.
Ранее израильский 12-й канал заявил, что разведка «Моссад» создала базу взрывных дронов в Иране. Аппарат использовали с началом военных действий в регионе.
«Несколько... автомобилей, перевозивших дроны-камикадзе, были задержаны», – говорится в сообщении Nour News.
Агентство уточнило, что машины принадлежали шпионам «Моссада».
Ранее иранские вооруженные силы заявили об уничтожении нескольких израильских беспилотников и двух истребителей F-35.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru