СМИ: В Иране задержали автомобили с израильскими дронами

Несколько автомобилей с беспилотниками Израиля задержали в Иране. Об этом пишет агентство Nour News.

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Ранее израильский 12-й канал заявил, что разведка «Моссад» создала базу взрывных дронов в Иране. Аппарат использовали с началом военных действий в регионе.

«Несколько... автомобилей, перевозивших дроны-камикадзе, были задержаны», – говорится в сообщении Nour News.

Агентство уточнило, что машины принадлежали шпионам «Моссада».

Ранее иранские вооруженные силы заявили об уничтожении нескольких израильских беспилотников и двух истребителей F-35.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиИзраильИран

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