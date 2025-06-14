В Челябинске ФСБ нашла студию жены возможного организатора атаки БПЛА
В Челябинске сотрудники ФСБ нашли тату-студию жены предполагаемого организатора атаки БПЛА, которые вылетели из фур по российскому военному аэродрому. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что салон «Мастерская 9099» принадлежит супруге Артема Тимофеева Екатерине (супруги Тимофеевы внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Студия расположена в центре Челябинска на пятом этаже одного из офисных зданий.
Судя по информации на странице «Мастерской», она начала работу в этом помещении в конце 2023 года. При этом девушка указана в числе мастеров. Отмечается, что в настоящий момент салон закрыт.
Вечером 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти российских регионах. Согласно информации Министерства обороны России, целями украинской стороны стали объекты в Амурской, Ивановской, Иркутской, Мурманской и Рязанской областях. В тот день ВСУ применили новый способ атаки, выпустив дроны из фур, и назвав эту операцию «Паутина».
Артема Тимофеева подозревают в организации атаки. Известно, что в 2024 году мужчина открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько машин, при помощи которых 1 июня 2025 года были организованы атаки дронов по военным объектам в РФ. В настоящий момент Тимофеев объявлен в розыск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru