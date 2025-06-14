В Челябинске ФСБ нашла студию жены возможного организатора атаки БПЛА

В Челябинске сотрудники ФСБ нашли тату-студию жены предполагаемого организатора атаки БПЛА, которые вылетели из фур по российскому военному аэродрому. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что салон «Мастерская 9099» принадлежит супруге Артема Тимофеева Екатерине (супруги Тимофеевы внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Студия расположена в центре Челябинска на пятом этаже одного из офисных зданий.

Судя по информации на странице «Мастерской», она начала работу в этом помещении в конце 2023 года. При этом девушка указана в числе мастеров. Отмечается, что в настоящий момент салон закрыт.