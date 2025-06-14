У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1
14 июня 202509:43
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов южных Курил. Об этом рассказала РИА Новости руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Толчки зарегистрировали в Тихом океане 14 июня в 05:35 (22:34 13 июня мск).
«Эпицентр находился в 178 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, очаг - на глубине 40 километров», - указала Семенова.
По словам сейсмолога, сведений об ощутимости землетрясения нет, тревогу цунами не объявляли.
Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Папуа-Новой Гвинеи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru