У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов южных Курил. Об этом рассказала РИА Новости руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Толчки зарегистрировали в Тихом океане 14 июня в 05:35 (22:34 13 июня мск).

«Эпицентр находился в 178 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, очаг - на глубине 40 километров», - указала Семенова.

По словам сейсмолога, сведений об ощутимости землетрясения нет, тревогу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Папуа-Новой Гвинеи.

