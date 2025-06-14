Прилепин: Пермяков отказался от паспорта РФ, чтобы попасть в списки на обмен с Украиной
Пожизненно осужденный за покушение на российского писателя Захара Прилепина Александр Пермяков (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) попросил отобрать у него паспорт РФ, чтобы попасть в списки на обмен с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого публициста и общественного деятеля.
«Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять. Он должен быть гражданином Украины», - предположил Прилепин.
В январе 2025 года стало известно, что осужденный Пермяков попросил суд отобрать у него российский паспорт, так как, по его словам, мужчина не считает себя гражданином РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В апреле 2023 года Александр Пермяков в районе поселка Пионерский Нижегородской области при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя.
Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шофер погиб на месте, писатель получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. 30 сентября 2024 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы.
Ранее Захар Прилепин выразил мнение о том, что, если покинувшая после начала СВО Россию певица Алла Пугачева вернется в страну, этого никто не заметит.
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