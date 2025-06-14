Прилепин: Пермяков отказался от паспорта РФ, чтобы попасть в списки на обмен с Украиной

Пожизненно осужденный за покушение на российского писателя Захара Прилепина Александр Пермяков (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) попросил отобрать у него паспорт РФ, чтобы попасть в списки на обмен с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого публициста и общественного деятеля.

«Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять. Он должен быть гражданином Украины», - предположил Прилепин.

В январе 2025 года стало известно, что осужденный Пермяков попросил суд отобрать у него российский паспорт, так как, по его словам, мужчина не считает себя гражданином РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».