СМИ: При обрушении здания на юго-западе Ирана погибли 60 человек

На юго-западе Ирана при израильской атаке обрушилось 14-этажное здание в городе Шахил Чамран. Об этом сообщает иранское государственное телевидение.

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Согласно предварительной информации, погибли 60 человек, в том числе 20 детей. Отмечается, что десять из них находятся пол обломками. По данным источника, среди жертв — младенцы в возрасте шести и девяти месяцев.

При этом ВВС Израиля продолжают нанесение ударов по десяткам ракетных пусковых установок в Иране.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при израильской атаке погиб член сборной Ирана по паделу.

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ФОТО: агентство Rudaw
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