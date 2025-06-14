СМИ: При обрушении здания на юго-западе Ирана погибли 60 человек
На юго-западе Ирана при израильской атаке обрушилось 14-этажное здание в городе Шахил Чамран. Об этом сообщает иранское государственное телевидение.
Согласно предварительной информации, погибли 60 человек, в том числе 20 детей. Отмечается, что десять из них находятся пол обломками. По данным источника, среди жертв — младенцы в возрасте шести и девяти месяцев.
При этом ВВС Израиля продолжают нанесение ударов по десяткам ракетных пусковых установок в Иране.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при израильской атаке погиб член сборной Ирана по паделу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru