С 1 сентября в РФ начнут регулировать платный набор в вузы

Он подчеркнул, что регулирование коснется всех вузов и специальностей в стране. При этом, по словам министра, в России наибольшая проблема сосредоточена в двух областях образования: «Экономика и управление» и «Юриспруденция».

Фальков объяснил, что задача регулирования заключается в том, чтобы отсечь некачественное высшее гуманитарное образование, так как за предыдущие годы появилось много выпускников, которые не соответствуют запросам рынка труда.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал, что разрабатываемый механизм обмена данными между МВД и образовательными учреждениями направлен на повышение прозрачности учета детей мигрантов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».