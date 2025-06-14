С 1 сентября в РФ начнут регулировать платный набор в вузы
С 1 сентября 2025 года в России начнут регулировать платный набор студентов в высшие учебные заведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.
Он подчеркнул, что регулирование коснется всех вузов и специальностей в стране. При этом, по словам министра, в России наибольшая проблема сосредоточена в двух областях образования: «Экономика и управление» и «Юриспруденция».
Фальков объяснил, что задача регулирования заключается в том, чтобы отсечь некачественное высшее гуманитарное образование, так как за предыдущие годы появилось много выпускников, которые не соответствуют запросам рынка труда.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал, что разрабатываемый механизм обмена данными между МВД и образовательными учреждениями направлен на повышение прозрачности учета детей мигрантов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Количество погибших в авиакатастрофе в Индии увеличилось до 274
- СМИ: При обрушении здания на юго-западе Ирана погибли 60 человек
- В Перми в результате отравления угарным газом погибли двое детей
- Мособлдума: В РФ для максимальной пенсии нужна зарплата более 200 тысяч рублей
- С 1 сентября в РФ начнут регулировать платный набор в вузы
- СМИ: Иран нанесет удары по базам США на Ближнем Востоке
- У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1
- СМИ: В Иране задержали автомобили с израильскими дронами
- Имя Путина внесли на стену почетным гражданам Севастополя
- Член сборной Ирана по паделу погиб при израильской атаке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru