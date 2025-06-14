Мособлдума: В РФ для максимальной пенсии нужна зарплата более 200 тысяч рублей

Для получения максимального количества пенсионных баллов за год в России необходимо зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Мособлдумы Анатолия Никитина.

Он напомнил, что за год максимум можно получить десять баллов. Согласно всему вышеперечисленному, добавил депутат, размер пенсии составит примерно 53 тысячи рублей.

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При этом Никитин объяснил, что россияне могут увеличить будущую пенсию, постоянно внося средства в негосударственный пенсионный фонд, используя программу добровольного пенсионного страхования или перенеся выход на пенсию.

Ранее сенатор Ольга Епифанова рассказала, что при зарплате в 100 тысяч рублей по значениям 2025 года пенсия может составить примерно 32 тысячи рублей, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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