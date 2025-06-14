Мособлдума: В РФ для максимальной пенсии нужна зарплата более 200 тысяч рублей

Для получения максимального количества пенсионных баллов за год в России необходимо зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Мособлдумы Анатолия Никитина.

Он напомнил, что за год максимум можно получить десять баллов. Согласно всему вышеперечисленному, добавил депутат, размер пенсии составит примерно 53 тысячи рублей.