СМИ: Иран нанесет удары по базам США на Ближнем Востоке

Иран продолжит атаки по территории Израиля. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

По данным СМИ, операция Тегерана в ответ на израильские атаки не окончена.

«Иран продолжит наносить удары. Эти действия будут весьма болезненными для агрессоров и заставят их раскаяться в содеянном», - пишет Fars.

На следующем этапе Иран может атаковать базы США на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль начал операцию «Восходящий лев» и ударил по военным и ядерным объектам в Иране. В ответ Тегеран запустил сотни баллистических ракет по израильской территории. Командующий военным округом Тель-Авив сообщил о масштабном материальном ущербе после ударов Ирана.

