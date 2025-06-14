СМИ: Иран нанесет удары по базам США на Ближнем Востоке
Иран продолжит атаки по территории Израиля. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.
По данным СМИ, операция Тегерана в ответ на израильские атаки не окончена.
«Иран продолжит наносить удары. Эти действия будут весьма болезненными для агрессоров и заставят их раскаяться в содеянном», - пишет Fars.
На следующем этапе Иран может атаковать базы США на Ближнем Востоке.
Ранее Израиль начал операцию «Восходящий лев» и ударил по военным и ядерным объектам в Иране. В ответ Тегеран запустил сотни баллистических ракет по израильской территории. Командующий военным округом Тель-Авив сообщил о масштабном материальном ущербе после ударов Ирана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru