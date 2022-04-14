Франция начала расследования возможных военных преступлений в Буче

Антитеррористическая прокуратура Франции приступила к четырем расследованиям по фактам возможных военных преступлений в отношении французских граждан на Украине. Об этом генерал Жан-Филипп Рейлан, командующий центральным управлением по борьбе с преступлениями против человечности, сообщил в эфире телеканала BFM TV.

По его словам, на данный момент уже собрана вся необходимая информация для расследования. Они помогут украинским властям в проведении криминалистических экспертиз погибших в Буче.

Путин: Ситуация в украинской Буче - фейк

В понедельник на Украину прибыла техническая группа МВД Франции, в составе которой два судебно-медицинских эксперта и около 15 жандармов, передает РИА Новости.

Ранее Россия назвала фото и видео из украинского города Буча фейком и провокацией.

Будапешт 9 апреля заявил, что поддерживает независимое и беспристрастное расследование событий в Буче.


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ФОТО: РИА Новости
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