Венгрия поддержала независимое расследование ситуации в Буче

«Премьер-министр Виктор Орбан, конечно, осуждает массовое убийство в Буче. Венгрия полностью поддерживает международное расследование, цель которого - выяснить, кто совершил кровопролитие», - заявил Хаваши.

Он также привел слова премьер-министра Виктора Орбана, сказанные им на пресс-конференции по итогам парламентских выборов.

«Я считаю, что все зверства должны быть расследованы... во всяком случае, гражданское население в любом случае необходимо защитить, а жестокое обращение с гражданским населением должно быть осуждено самым решительным образом, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования», - процитировал премьера пресс-секретарь.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили ряд актуальных вопросов российско-венгерских отношений, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны отметили, что отношения между Москвой и Будапештом «продолжают развиваться во взаимовыгодном ключе».

