Путин: Ситуация в украинской Буче - фейк

Президент РФ Владимир Путин заявил, что информация о массовой гибели мирных жителей в украинской Буче - такой же фейк, как был с химоружием в Сирии.

Об этом глава государства заявил в ходе совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко, проходящей на космодроме «Восточный».

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Путин сообщил, что Лукашенко передал ему документы, которые разоблачают «провокации» в Буче.

По словам российского главы, в Сирии устраивали аналогичные провокации, обвиняя в применении химического оружия президента страны Башара Асада. Потом выяснилось, что это фейк.

Ранее сегодня Путин призвал ничего не скрывать об операции на Украине и освещать ее объективно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФейкУкраинаВладимир Путин
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