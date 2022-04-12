Путин: Ситуация в украинской Буче - фейк

Президент РФ Владимир Путин заявил, что информация о массовой гибели мирных жителей в украинской Буче - такой же фейк, как был с химоружием в Сирии.

Об этом глава государства заявил в ходе совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко, проходящей на космодроме «Восточный».