Флот РФ уничтожил более 50 офицеров ВСУ
Российский флот с помощью «Калибров» уничтожил более пяти десятков генералов и офицеров Вооруженных сил Украины, заявило министерство обороны РФ.
Удар был нанесен по пункту управления войск Украины в районе села Широкая Дача во время рабочего совещания командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».
Также «Калибры» уничтожили 10 гаубиц М777 и до 20 поставленных на Украину западными странами бронемашин на территории трансформаторного завода в городе Николаев.
Напомним, Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиновский коксохимический завод, расположенный в Кировском районе Макеевки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- В Японии произошло землетрясение
- Эксперт: попытки НАТО захватить Калининград вынудят РФ применить ядерное оружие
- Кулеба сообщил, что ВСУ будут «воевать лопатами» в случае прекращения поставок оружия
- Флот РФ уничтожил более 50 офицеров ВСУ
- СМИ: Москва и Берлин ведут тайные переговоры по Украине
- СМИ: судебные приставы в РФ смогут взыскивать долги в автоматическом режиме
- Врач: коронавирус будет мутировать
- СМИ: ВКС России применили на Украине новые высокоточные ракеты
- Во Франции назвали ситуацию после выборов в парламент «угрозой стране»
- Три человека погибли в автоаварии под Новгородом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru