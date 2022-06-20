Флот РФ уничтожил более 50 офицеров ВСУ

Российский флот с помощью «Калибров» уничтожил более пяти десятков генералов и офицеров Вооруженных сил Украины, заявило министерство обороны РФ.

ВС России уничтожили «Калибрами» склад боеприпасов во Львовской области

Удар был нанесен по пункту управления войск Украины в районе села Широкая Дача во время рабочего совещания командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

Также «Калибры» уничтожили 10 гаубиц М777 и до 20 поставленных на Украину западными странами бронемашин на территории трансформаторного завода в городе Николаев.

Напомним, Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиновский коксохимический завод, расположенный в Кировском районе Макеевки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ракеты Калибр, Фрегат, пуск ракет
ТЕГИ:УкраинаРакеты Калибр
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры