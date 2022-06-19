ВСУ нанесли уничтожающие удары по Ясиновскому коксохимическому заводу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ясиновский коксохимический завод, расположенный в Кировском районе Макеевки. Об этом информирует штаб теробороны Донецкой народной республики (ДНР) в официальном Telegram-канале.

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«В результате обстрела производственных мощностей был поврежден цех ректификации, а также повреждены резервуары для готовой продукции», — отмечается в сообщении.

Ранее обстрелы ВСУ создали катастрофическую ситуацию на донецкой конюшне из-за дефицита кормов рассказала президент общественной организации клуб конного спорта «Ягуар» Юлия «Известиям».

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