ВСУ нанесли уничтожающие удары по Ясиновскому коксохимическому заводу
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ясиновский коксохимический завод, расположенный в Кировском районе Макеевки. Об этом информирует штаб теробороны Донецкой народной республики (ДНР) в официальном Telegram-канале.
«В результате обстрела производственных мощностей был поврежден цех ректификации, а также повреждены резервуары для готовой продукции», — отмечается в сообщении.
Ранее обстрелы ВСУ создали катастрофическую ситуацию на донецкой конюшне из-за дефицита кормов рассказала президент общественной организации клуб конного спорта «Ягуар» Юлия «Известиям».
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