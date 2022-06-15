ВС России уничтожили «Калибрами» склад боеприпасов во Львовской области

Объект располагался в районе населенного пункта Золочев Львовской области.

Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую авиационную технику на военном аэродроме «Вознесенск» в Николаевской области, удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования, пишет «Свободная пресса».

«В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе», — добавил Конашенков.

Кроме того, представитель военного ведомства сообщил об уничтожении радиолокационной станции контроля воздушного пространства в районе Лисичанска, ЗРК «Бук-М1» в районе Соледара, складов боеприпасов близ Горского и Верхнекаменского.

