Фицо заявил, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано Западом
Подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением политиков Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Словакии Роберта Фицо.
По его словам, это произошло вскоре после начала конфликта в 2022 году. «Западные политики и дипломаты сказали: украинцы, не смейте это подписывать, потому что эта война — прекрасная возможность поставить русских на колени», — заявил премьер-министр.
В результате «на колени встала сама Украина» и теперь вынуждена полагаться на помощь со всего мира.
Ранее Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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