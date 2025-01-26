Фицо заявил, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано Западом

По его словам, это произошло вскоре после начала конфликта в 2022 году. «Западные политики и дипломаты сказали: украинцы, не смейте это подписывать, потому что эта война — прекрасная возможность поставить русских на колени», — заявил премьер-министр.

В результате «на колени встала сама Украина» и теперь вынуждена полагаться на помощь со всего мира.

Ранее Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

