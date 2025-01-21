Фицо выступил против членства Украины в НАТО
Членство Украины в НАТО несёт серьёзные риски, сравнимые с «рисками Третьей мировой войны». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
На совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном он указал, что его правительство будет выступать против членства Украины в Североатлантическом альянсе.
По мнению Фицо, вопрос о вступлении Киева в блок может полностью испортить любые представления о мирных переговорах.
«Мирные переговоры должны основываться в первую очередь на том, что членство Украины в НАТО будет отложено», - заключил он.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Словакия, а также Венгрия, Германия и США не хотят видеть Украину в составе НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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