Фицо выступил против членства Украины в НАТО

На совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном он указал, что его правительство будет выступать против членства Украины в Североатлантическом альянсе.

По мнению Фицо, вопрос о вступлении Киева в блок может полностью испортить любые представления о мирных переговорах.

«Мирные переговоры должны основываться в первую очередь на том, что членство Украины в НАТО будет отложено», - заключил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Словакия, а также Венгрия, Германия и США не хотят видеть Украину в составе НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

