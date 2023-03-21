Евросоюз перевел Украине 1,5 миллиарда евро
Евросоюз перевел Украине транш в полтора миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Сообщения об очередном транше звучат на фоне идеи наращивания поставок боеприпасов для украинской армии.
По данным СМИ, в последнее время бойцы ВСУ выпускали до семи тысяч снарядов в день, что является меньше расхода боеприпасов российскими военными.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украине поставят снаряды общей стоимостью в миллиарда евро.
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