Евросоюз перевел Украине 1,5 миллиарда евро

Евросоюз перевел Украине транш в полтора миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

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Сообщения об очередном транше звучат на фоне идеи наращивания поставок боеприпасов для украинской армии.

По данным СМИ, в последнее время бойцы ВСУ выпускали до семи тысяч снарядов в день, что является меньше расхода боеприпасов российскими военными.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украине поставят снаряды общей стоимостью в миллиарда евро.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансированиеЕвросоюз

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