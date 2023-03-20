Единство и боеприпасы: Что нужно России для разгрома ВСУ в Артемовске
Ближайшие недели могут стать для российских войск определяющими, предположили в эфире НСН военные эксперты Владимир Прохватилов и Константин Сивков.
Высшему руководству Минобороны, российским войскам и бойцам ЧВК «Вагнер» необходима консолидация для закрепления успеха в Артемовске, заявили НСН военные эксперты Владимир Прохватилов и Константин Сивков.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны Сергею Шойгу за военной поддержкой в районе Артемовска. По его словам, Киев планирует начать широкомасштабное наступление в ближайшие две недели.
«Безусловно, российские войска могут потерять Артемовск. Об этом и речь. Я надеюсь, что у высшего военного руководства в Минобороны есть чем это понимать. И соображения защиты Отечества у них преобладают над соображениями междусобойной вражды», - сказал Прохватилов.
Для успеха ЧВК «Вагнер» будет необходимо подкрепление в живой силе, а также боеприпасы, считает собеседник.
«Если Шойгу поможет, подбросит личный состав и боеприпасы, то бойцы «Вагнера» справятся. А если нет, то украинцы разблокируют Артемовск, и все труды Пригожина и его ЧВК с июля будут втоптаны в прах», - добавил он.
Военный эксперт Константин Сивков допускает, что часть «вагнеровцев» может быть отсечена от основного состава.
«Какая-то часть может оказаться в окружении украинских войск. Вопрос в том, какие силы собираются сосредотачивать ВСУ, какими силами будет решаться задача действия со стороны России. Артемовск же окружен практически со всех сторон – у Украины осталась по сути одна щель для выхода. Другие части территории Артемовска тоже контролируются нашими войсками. То есть если они и могут отсечь, то небольшую часть «вагнеровцев». Такой риск есть», - отметил Сивков.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН назвал основные направления для потенциального наступления Киева.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- Калужская область заняла третье место по зарплатам в Центральном федеральном округе
- Правительство отменило продление срока пребывания в России украинцев из Донбасса
- Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничеству в области навигации
- Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились спустя 4,5 часа
- Небензя: Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно
- Возможная преемница Лошак возмутилась из-за признания Земфиры иноагентом
- Reuters: власти Турции составили список запрещенных к поставке в Россию товаров
- Украина получила норвежские танки Leopard 2
- Галанин: Самое главное, что Шевчук остался в России
- У суда на Манхэттене появились ограждения после сообщений о преследовании Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru