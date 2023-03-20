Единство и боеприпасы: Что нужно России для разгрома ВСУ в Артемовске

Ближайшие недели могут стать для российских войск определяющими, предположили в эфире НСН военные эксперты Владимир Прохватилов и Константин Сивков.

Высшему руководству Минобороны, российским войскам и бойцам ЧВК «Вагнер» необходима консолидация для закрепления успеха в Артемовске, заявили НСН военные эксперты Владимир Прохватилов и Константин Сивков.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны Сергею Шойгу за военной поддержкой в районе Артемовска. По его словам, Киев планирует начать широкомасштабное наступление в ближайшие две недели.

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«Безусловно, российские войска могут потерять Артемовск. Об этом и речь. Я надеюсь, что у высшего военного руководства в Минобороны есть чем это понимать. И соображения защиты Отечества у них преобладают над соображениями междусобойной вражды», - сказал Прохватилов.

Для успеха ЧВК «Вагнер» будет необходимо подкрепление в живой силе, а также боеприпасы, считает собеседник.

«Если Шойгу поможет, подбросит личный состав и боеприпасы, то бойцы «Вагнера» справятся. А если нет, то украинцы разблокируют Артемовск, и все труды Пригожина и его ЧВК с июля будут втоптаны в прах», - добавил он.

Военный эксперт Константин Сивков допускает, что часть «вагнеровцев» может быть отсечена от основного состава.

«Какая-то часть может оказаться в окружении украинских войск. Вопрос в том, какие силы собираются сосредотачивать ВСУ, какими силами будет решаться задача действия со стороны России. Артемовск же окружен практически со всех сторон – у Украины осталась по сути одна щель для выхода. Другие части территории Артемовска тоже контролируются нашими войсками. То есть если они и могут отсечь, то небольшую часть «вагнеровцев». Такой риск есть», - отметил Сивков.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН назвал основные направления для потенциального наступления Киева.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Минобороны РФЧВК "Вагнер"

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