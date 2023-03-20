Боррель: ЕС передаст Украине один млн снарядов в ближайшие 12 месяцев
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в своих соцсетях заявил, что Украине будут переданы артиллерийские снаряды на два млрд евро.
По его словам, согласно утверждённому странами Евросоюза плану, один млн снарядов будет предоставлен Киеву в ближайшие 12 месяцев.
«У нас план из трёх шагов: один млрд на немедленные поставки, один млрд на совместные закупки, создание комиссии по резкому увеличению производственных возможностей», - написал дипломат.
Ранее Боррель заявил, что страны Евросоюза намерены увеличить свои оборонные расходы к 2025 году на 70 млрд евро, пишут «Известия».
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