Боррель: ЕС передаст Украине один млн снарядов в ближайшие 12 месяцев

По его словам, согласно утверждённому странами Евросоюза плану, один млн снарядов будет предоставлен Киеву в ближайшие 12 месяцев.

«У нас план из трёх шагов: один млрд на немедленные поставки, один млрд на совместные закупки, создание комиссии по резкому увеличению производственных возможностей», - написал дипломат.

Ранее Боррель заявил, что страны Евросоюза намерены увеличить свои оборонные расходы к 2025 году на 70 млрд евро, пишут «Известия».

