Евросоюз обвинил Россию в атаке на Каховскую ГЭС

Комиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич назвал беспрецедентными «атаки России» на гражданскую инфраструктуру Украины, и Евросоюз осуждает произошедшее. Он отметил, что наводнение ставит под угрозу жизни сотен тысяч мирных жителей, включая проживающих в Херсоне.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выдвинул свою версию, почему ВСУ атаковали Каховскую ГЭС. А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал диверсию на ГЭС с провалом украинского наступления.

