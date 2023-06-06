Евросоюз обвинил Россию в атаке на Каховскую ГЭС
Евросоюз обвинил Россию в атаке на Каховскую ГЭС, и предложил помощь Украине . Об этом говорится в опубликованном на сайте союза заявлении.
Комиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич назвал беспрецедентными «атаки России» на гражданскую инфраструктуру Украины, и Евросоюз осуждает произошедшее. Он отметил, что наводнение ставит под угрозу жизни сотен тысяч мирных жителей, включая проживающих в Херсоне.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выдвинул свою версию, почему ВСУ атаковали Каховскую ГЭС. А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал диверсию на ГЭС с провалом украинского наступления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru