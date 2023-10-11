Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крыше Запорожской АЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) обследовали крышу второго реакторного блока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пишет РИА Новости.

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Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что эксперты не обнаружили на крыше мин или взрывчатых веществ.

«С верхней части здания группа МАГАТЭ могла наблюдать всю крышу турбинного зала, а также части крыш реакторных зданий и турбинных залов первого и третьего энергоблоков», - рассказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пообещал не обстреливать ЗАЭС. При этом он не исключил, что ВСУ попытаются захватить станцию, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МАГАТЭАЭСЗапорожье

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