Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крыше Запорожской АЭС

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что эксперты не обнаружили на крыше мин или взрывчатых веществ.

«С верхней части здания группа МАГАТЭ могла наблюдать всю крышу турбинного зала, а также части крыш реакторных зданий и турбинных залов первого и третьего энергоблоков», - рассказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пообещал не обстреливать ЗАЭС. При этом он не исключил, что ВСУ попытаются захватить станцию, отмечает «Радиоточка НСН».

