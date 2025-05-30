СМИ: Словами о крахе ФРГ Лавров сделал предупреждение Европе
30 мая 202506:35
Словами о движении Германии к краху глава МИД России Сергей Лавров сделал предупреждение всей Европе, сообщает L'AntiDiplomatico.
Издание пишет, что Европа вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов. Пока Москва пытается организовать переговорный процесс, Берлин встал на путь милитаризации.
Ранее стало известно, что Лавров одновременно сделал выговор и преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Словами о крахе ФРГ Лавров сделал предупреждение Европе
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru