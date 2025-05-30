СМИ: Словами о крахе ФРГ Лавров сделал предупреждение Европе

Словами о движении Германии к краху глава МИД России Сергей Лавров сделал предупреждение всей Европе, сообщает L'AntiDiplomatico.

Лавров заявил, что Франция ведет войну против России

Издание пишет, что Европа вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов. Пока Москва пытается организовать переговорный процесс, Берлин встал на путь милитаризации.

Ранее стало известно, что Лавров одновременно сделал выговор и преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ЕвропаГерманияМИД РФСергей Лавров

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