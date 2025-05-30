Келлог: США не советуют Киеву отказываться от переговоров с Россией

США не советует Украине отказываться от переговоров с Россией, заявил в интервью телеканалу ABC News спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Так Келлог прокомментировал заявления Киева о том, что Украина якобы готова отказаться от нового раунда российско-украинских переговоров, если Москва не предоставит меморандум по урегулированию противостояния двух стран украинской стороне.

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Спецпосланник американского лидера по Украине отметил, что беседовал с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, который признался, что также еще не видел российский меморандум. «Но я всегда предостерегаю: “Не говорите такие вещи <...>, необходимо продемонстрировать, что вы серьезно настроены”», — подчеркнул Келлог.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что второй раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле 2 июне. Российский министр также отметил, что глава российской делегации Владимир Мединский передаст украинской стороне меморандум России по всем аспектам преодоления первопричин вооруженного конфликта.

Ранее Келлог заявил, что на переговорах по Украине в Стамбуле 2 июня будут присутствовать советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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