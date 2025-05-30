Минобороны: Российские средства ПВО уничтожили за ночь 27 украинских БПЛА

В оборонном ведомстве уточнили, что 15 из них были сбиты в небе над Белгородской областью, 12 — над Курской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Фокинском районе Брянска в результате атаки БПЛА повреждены три многоквартирных дома, сообщает RT.

