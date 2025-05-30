Минобороны: Российские средства ПВО уничтожили за ночь 27 украинских БПЛА

Российские дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 27 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа в ночь с 29 на 30 мая. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

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В оборонном ведомстве уточнили, что 15 из них были сбиты в небе над Белгородской областью, 12 — над Курской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Фокинском районе Брянска в результате атаки БПЛА повреждены три многоквартирных дома, сообщает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВСУБеспилотники

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