«Долбят дронами!»: Зеленский может пойти на атаку ЗАЭС для привлечения Запада

Украинский лидер Владимир Зеленский может использовать атаку на Запорожскую АЭС в качестве пиар-акции, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН. Он сообщил, что станцию сегодня активно атакуют дроны-камикадзе.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ в последнее время не используют ствольную и реактивную артиллерию для атак на Запорожскую АЭС, вместо этого они используют дроны, передает РИА Новости.