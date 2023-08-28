«Долбят дронами!»: Зеленский может пойти на атаку ЗАЭС для привлечения Запада

Владимир Рогов заявил НСН, что Зеленский может использовать атаку на Запорожскую АЭС в качестве пиар-акции. В сторону станции активно летят дроны-камикадзе.

Украинский лидер Владимир Зеленский может использовать атаку на Запорожскую АЭС в качестве пиар-акции, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН. Он сообщил, что станцию сегодня активно атакуют дроны-камикадзе.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ в последнее время не используют ствольную и реактивную артиллерию для атак на Запорожскую АЭС, вместо этого они используют дроны, передает РИА Новости.

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«На атомную станцию дроны-камикадзе летят активнее, один за одним. Недавно был посажен британский дрон T80, который нес 10 кг взрывчатки. Британия давно поставляет Украине эту линейку беспилотников, на Запорожском направлении они давно долбят, бьют и по мирным объектам. Мы видим резкую активизацию именно на западном участке, который находится в Энергодаре. Вероятность выше среднего, что они попытаются что-то предпринять по отношению к электростанции, так как с точки зрения пиар-войны, которую ведет Зеленский, это было бы продаваемым информационным поводом для Запада», - рассказал Рогов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные не наносят удары непосредственно по Запорожской атомной электростанции, опасаясь соответствующего ответа со стороны России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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