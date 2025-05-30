Тихонов отверг предложение об отмене пенсий для молодых россиян

С резкой критикой предложения об отмене пенсий для родившихся после 1995 года россиян обрушился четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью порталу Sport24.

По словам прославленного спортсмена, сейчас размер пенсий едва позволяет пожилым людям сводить концы с концами. «Что вообще за пенсии у нас? За исключением депутатов Госдумы и прочих чиновников. С такими суммами не то что жить, а выжить сложно», — подчеркнул биатлонист.

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Тихонов отметил, что такие предложения могут обернуться для пенсионеров катастрофическими последствиями, они начнут вымирать.

Спортсмен также привел в пример свой опыт жизни в Европе, где не звучат предложения об отмене пенсий. «Даже в Норвегии, которую я терпеть не могу, все недра расписаны по населению», — добавил Тихонов.

В заключение биатлонист отметил необходимость стимулирования рождаемости в стране, указав на отсутствие реальной поддержки со стороны государства и на высокие процентные ставки по ипотечным кредитам. «В Белоруссии ипотека беспроцентная, а у нас – по 11%. В таких условиях сложно повышать рождаемость», — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») сообщил, что российские пенсионеры, которые должны были получить пенсию после 12 июня, получат её досрочно уже 10 или 11 числа из-за длинных выходных, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
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