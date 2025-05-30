Тихонов отверг предложение об отмене пенсий для молодых россиян

Тихонов отметил, что такие предложения могут обернуться для пенсионеров катастрофическими последствиями, они начнут вымирать.

Спортсмен также привел в пример свой опыт жизни в Европе, где не звучат предложения об отмене пенсий. «Даже в Норвегии, которую я терпеть не могу, все недра расписаны по населению», — добавил Тихонов.

В заключение биатлонист отметил необходимость стимулирования рождаемости в стране, указав на отсутствие реальной поддержки со стороны государства и на высокие процентные ставки по ипотечным кредитам. «В Белоруссии ипотека беспроцентная, а у нас – по 11%. В таких условиях сложно повышать рождаемость», — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») сообщил, что российские пенсионеры, которые должны были получить пенсию после 12 июня, получат её досрочно уже 10 или 11 числа из-за длинных выходных, сообщает RT.

