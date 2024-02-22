По его словам, это произошло после бегства украинских военных из Авдеевки. На фоне разгрома украинских Вооруженных сил в Авдеевке рейтинги главы государства начали стремительно падать, а в Киеве он регулярно видит своих политических оппонентов.

Ранее украинская сторона отменила показ видеопослания президента страны Владимира Зеленского на японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

