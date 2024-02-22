Эксперт: Зеленский покинул Киев из-за нестабильной политической обстановки

Президент Украины Владимир Зеленский срочно покинул Киев из-за нестабильной политической обстановки, сообщил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

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По его словам, это произошло после бегства украинских военных из Авдеевки. На фоне разгрома украинских Вооруженных сил в Авдеевке рейтинги главы государства начали стремительно падать, а в Киеве он регулярно видит своих политических оппонентов.

Ранее украинская сторона отменила показ видеопослания президента страны Владимира Зеленского на японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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