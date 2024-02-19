Киев отменил видеопослание Зеленского на конференции в Японии
Украинская сторона отменила показ видеопослания президента страны Владимира Зеленского на японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на модераторов мероприятия.
Конференция открылась в понедельник в Токио.
«Планировалось показать видеопослание президента Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны видеопослание было отменено», — указали модераторы.
В конференции принимают участие представители политических кругов Японии и Украины, около 300 представителей бизнеса двух стран. На мероприятии выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и украинский премьер Денис Шмыгаль. В рамках встречи запланирован обмен меморандумами о сотрудничестве.
Ранее Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции, напоминает телеканал «360». Украинский президент вновь пожаловался на нехватку оружия и призвал западные страны помогать Киеву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru