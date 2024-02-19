Киев отменил видеопослание Зеленского на конференции в Японии

Конференция открылась в понедельник в Токио.

«Планировалось показать видеопослание президента Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны видеопослание было отменено», — указали модераторы.

В конференции принимают участие представители политических кругов Японии и Украины, около 300 представителей бизнеса двух стран. На мероприятии выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и украинский премьер Денис Шмыгаль. В рамках встречи запланирован обмен меморандумами о сотрудничестве.

Ранее Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции, напоминает телеканал «360». Украинский президент вновь пожаловался на нехватку оружия и призвал западные страны помогать Киеву.

