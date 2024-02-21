В офисе Зеленского анонсировали «нечто особенное» на 25 февраля
Украинские власти готовят «нечто особенное» на 25 февраля, заявил в эфире телеканала «Рада» пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
Представитель президента анонсировал конференцию с участием украинской политической и военной верхушки. По его словам, в мероприятии также примет участие супруга Зеленского Елена.
На конференции обсудят вопросы развития Вооруженных сил Украины (ВСУ), гарантий безопасности и поддержки бизнеса, уточнил Никифоров.
Российские войска в минувшие выходные полностью освободили Авдеевку (ДНР). В беседе со «Свободной прессой» военный корреспондент Александр Матюшин отметил, что победа РФ нанесла удар по престижу ВСУ.
В интервью японскому телеканалу NHK премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что российская армия обладает преимуществом в воздухе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru