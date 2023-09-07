Эксперт: США пытаются сделать зону СВО непригодной для жизни

По его словам, по этой причине Вашингтон старается сделать эти территории непригодными для проживания с помощью поставок снарядов с ураном. Как указал эксперт, подобная практика в духе англосаксов. Они занимаются этим еще со времен Второй мировой войны.

При этом территории, на которых будут применяться снаряды с обедненным ураном, останутся загрязненными на тысячелетия. Выращивание сельскохозяйственных культур и выпас скота будут запрещены долгое время.

Вашингтон направит Киеву снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

