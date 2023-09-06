Захарова опровергла заявление Белого дома о безопасности снарядов с ураном
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Белого дома, что снаряды с обедненным ураном не несут радиоактивной угрозы.
«Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно», - написала дипломат на своей странице в Telegram.
Представитель ведомства напомнила, что в местах применения таких снарядов фиксировался рост онкологических заболеваний. В пример Захарова привела боевые действия НАТО против Югославии.
США в среду объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $175 миллионов. В транш вошли снаряды с обедненным ураном, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru