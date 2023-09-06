Захарова опровергла заявление Белого дома о безопасности снарядов с ураном

«Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно», - написала дипломат на своей странице в Telegram.

Представитель ведомства напомнила, что в местах применения таких снарядов фиксировался рост онкологических заболеваний. В пример Захарова привела боевые действия НАТО против Югославии.

США в среду объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $175 миллионов. В транш вошли снаряды с обедненным ураном, сообщает «Радиоточка НСН».

