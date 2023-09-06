Пентагон: США передают Украине снаряды с обеднённым ураном

Вашингтон направит Киеву снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон, передает ТАСС.

Обедненный уран. Поставки западных снарядов на Украину приведут к гибели европейцев

В американском военном ведомстве пояснили, что в эти поставки войдут 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.

Как заявили в Белом доме, танки Abrams прибудут на Украину уже в ближайшее время.

Ранее в России усомнились в мощи снарядов с обедненным ураном, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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