СМИ: сбой в работе бомб JDAM произошел на Украине

На Украине произошел сбой в работе управляемых авиационных бомб JDAM (Joint Direct Attack Munition), которые США направляли Киеву, сообщает телеканал NBC со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.

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По данным телеканала, у бомб не были настроены взрыватели, а также имелись проблемы с сигналом GPS. Власти США сейчас более детально изучают причины поломки бомб у украинской армии.

Накануне американское издание Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщало, что ракеты для зенитных комплексов «Бук» закончатся у ВСУ к 13 апреля.

Ранее «Радиоточка НСН» со ссылкой на газету The New York Times писала, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов, касающихся конфликта на Украине. В них описывается состояние украинской армии и планы по усилению ВСУ с помощью США и НАТО.

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ОружиеСпецоперацияВСУУкраинаСШАБомба

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