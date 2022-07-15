Эксперт: из западного оружия на Украине стреляют солдаты НАТО

Он не подтвердил заявления западных союзников Киева, что они обучают бойцов из бывшей советской республики. По его словам, украинские военные занимаются только охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов западных военнослужащих.

Ранее украинская армия использовала для удара по Луганску боеприпасы к ракетной системе залпового огня HIMARS с дальностью стрельбы от 140 км до 300 км.

