Эксперт: из западного оружия на Украине стреляют солдаты НАТО
Переданными со стороны США в адрес Украины ракетными системами залпового огня HIMARS управляют военнослужащие Соединенных Штатов и Великобритании, сообщил изданию «Украина.ру» капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.
Он не подтвердил заявления западных союзников Киева, что они обучают бойцов из бывшей советской республики. По его словам, украинские военные занимаются только охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов западных военнослужащих.
Ранее украинская армия использовала для удара по Луганску боеприпасы к ракетной системе залпового огня HIMARS с дальностью стрельбы от 140 км до 300 км.
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