В ЛНР заявили об обстреле Луганска боеприпасами к HIMARS дальностью до 300 км

Украинская армия использовала для удара по Луганску боеприпасы к ракетной системе залпового огня Himars с дальностью стрельбы от 140 км до 300 км. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

«Расстояние между н.п. Артемовск (Бахмут) и н.п. Луганск более 90 км. Следовательно, ВФУ вчера применили боеприпасы к РСЗО HIMARS семейства AFOM, с дальностью стрельбы от 140 до 300 км», — написал офицер в своем Telegram-канале.

В ночь на среду ВСУ ударили по Луганску. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по городу выпустили девять ракет из американской РСЗО, пишет «Свободная пресса». Марочко отмечал, что украинские войска нанесли удар по военной части ПВО, указывает Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелВСУЛуганскЛНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры