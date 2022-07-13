В ЛНР заявили об обстреле Луганска боеприпасами к HIMARS дальностью до 300 км

«Расстояние между н.п. Артемовск (Бахмут) и н.п. Луганск более 90 км. Следовательно, ВФУ вчера применили боеприпасы к РСЗО HIMARS семейства AFOM, с дальностью стрельбы от 140 до 300 км», — написал офицер в своем Telegram-канале.

В ночь на среду ВСУ ударили по Луганску. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по городу выпустили девять ракет из американской РСЗО, пишет «Свободная пресса». Марочко отмечал, что украинские войска нанесли удар по военной части ПВО, указывает Газета.ру.

