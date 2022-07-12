Пентагон не комментирует обстрел Новой Каховки из HIMARS
12 июля 202205:26
Военное ведомство США не стало комментировать информацию об использовании американских ракетных систем залпового огня HIMARS при ударе по Новой Каховке в Херсонской области, сообщает РИА Новости.
«Мы рекомендуем вам обратиться в министерство обороны Украины», — заявил представитель Пентагона.
Напомним, ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, которые сдетонировали. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru