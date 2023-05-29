СМИ: После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада
После окончания конфликта на Украине поставляемое Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие отправится на черный рынок и будет применяться против стран Запада. Об этом сообщила газета NRC со ссылкой на американского исследователя, который пожелал остаться анонимным.
Он отметил, что оружие Запада скоро появится у «банд наркоторговцев в Нидерландах или Франции». По словам исследователя, после окончания боевых действий на Украине преступники воспользуются хаосом и большой доступностью оружия.
Ранее, 26 мая, министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские власти вместе с союзниками предоставили Украине военную помощь на $65 млрд. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые системы и ракеты с лазерным наведением, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенаторы предложили разрешить прокат кино из «недружественных» стран без лицензии
- Мишустин поручил проанализировать возможность отмены НДС для ряда отраслей сферы услуг
- СМИ: Илон Маск может посетить Китай на этой неделе
- Суд оправдал обвиняемых в смертельной перестрелке под Ростовом
- СМИ: После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада
- Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие на запорожском направлении
- Актёр Нейжмак-Иорданский получил восемь лет колонии за избиение экс-чиновника
- На Украине перенесли День Победы
- СМИ: Певица Слава попала в больницу
- Домашний арест наместника Киево-Печерской лавры продлён на два месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru