СМИ: После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада

После окончания конфликта на Украине поставляемое Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие отправится на черный рынок и будет применяться против стран Запада. Об этом сообщила газета NRC со ссылкой на американского исследователя, который пожелал остаться анонимным.

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Он отметил, что оружие Запада скоро появится у «банд наркоторговцев в Нидерландах или Франции». По словам исследователя, после окончания боевых действий на Украине преступники воспользуются хаосом и большой доступностью оружия.

Ранее, 26 мая, министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские власти вместе с союзниками предоставили Украине военную помощь на $65 млрд. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые системы и ракеты с лазерным наведением, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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