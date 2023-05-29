СМИ: После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада

Он отметил, что оружие Запада скоро появится у «банд наркоторговцев в Нидерландах или Франции». По словам исследователя, после окончания боевых действий на Украине преступники воспользуются хаосом и большой доступностью оружия.

Ранее, 26 мая, министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские власти вместе с союзниками предоставили Украине военную помощь на $65 млрд. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые системы и ракеты с лазерным наведением, сообщает «Радиоточка НСН».

