Петербургский художник Владимир Снопов умер на 92-м году жизни

Владимир Снопов, родившийся в Ленинграде в октябре 1934 года, окончил Академию художеств в 1960 году. Главные темы его творчества - труд и спорт, а к наиболее знаковым полотнам относятся «Крановщица Люба Иванова» и «Мальчик с лыжами», созданные в 1976 году. В текущем году в залах галереи «Петербургский художник» состоялась первая и единственная прижизненная персональная экспозиция мастера.

Работы живописца неоднократно получали высокие оценки профессионального сообщества на всесоюзных, региональных и городских выставках. В частности, в 2019 году Владимир Снопов был удостоен премии конкурса «Рисунок санкт-петербургских художников» в категории «Портрет».

