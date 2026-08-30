Петербургский художник Владимир Снопов умер на 92-м году жизни
На 92-м году жизни умер известный петербургский художник Владимир Снопов. Об этом сообщает Санкт-Петербургский союз художников (СПбСХ).
Владимир Снопов, родившийся в Ленинграде в октябре 1934 года, окончил Академию художеств в 1960 году. Главные темы его творчества - труд и спорт, а к наиболее знаковым полотнам относятся «Крановщица Люба Иванова» и «Мальчик с лыжами», созданные в 1976 году. В текущем году в залах галереи «Петербургский художник» состоялась первая и единственная прижизненная персональная экспозиция мастера.
Работы живописца неоднократно получали высокие оценки профессионального сообщества на всесоюзных, региональных и городских выставках. В частности, в 2019 году Владимир Снопов был удостоен премии конкурса «Рисунок санкт-петербургских художников» в категории «Портрет».
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