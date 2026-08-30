Рэпера Потапа призвали лишить звания заслуженного артиста Украины из-за русского языка

В документе указано, что артист якобы регулярно выражает публичное пренебрежение к украинскому языку и культуре, предлагая, как альтернативу, русский язык, и выступает за его распространение в стране.

Известно, что петиция была зарегистрирована 28 августа. На данный момент ее подписали свыше 4,8 тысячи человек, пишет РИА Новости. Но для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч голосов.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Шолохов прокомментировал критику в адрес Потапа и его коллеги по дуэту певицы Насти Каменских после их выступления с русскоязычными хитами на фестивале в Юрмале, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».