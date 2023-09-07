Наемник из США Вандайк: ВСУ начнут новое наступление летом 2024 года
Киев запланировал новое наступление на лето 2024 года, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский наемник Мэттью Вандайк.
По его словам, командование ВСУ намерено использовать в наступлении истребители F-16. Вандайк полагает, что к тому моменту Киев уже получит американские самолеты.
Наемник отметил сложности ВСУ с наступлением летом 2023 года. Продвижение украинской армии затрудняют российские укрепрайоны и минные поля, добавил он.
Как сообщает «Радиоточка НСН», госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев заявил о прогрессе в контрнаступлении ВСУ.
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