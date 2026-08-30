При атаке БПЛА ВСУ на Ростовскую область пострадала женщина
30 августа 202612:59
Екатерина Галайда-Перера
В Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ пострадала женщина. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что ЧП случилось в Миллеровском районе. По словам политика, пострадавшую госпитализировали.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке FPV-дрона ВСУ в регионе пострадали два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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