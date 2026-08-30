При атаке БПЛА ВСУ на Ростовскую область пострадала женщина

В Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ пострадала женщина. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

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Он уточнил, что ЧП случилось в Миллеровском районе. По словам политика, пострадавшую госпитализировали.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке FPV-дрона ВСУ в регионе пострадали два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеВСУБеспилотникиРостовская Область

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