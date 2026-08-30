При атаке БПЛА ВСУ на Ростовскую область пострадала женщина

Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера В России стартовало досрочное голосование на выборах в Думу в труднодоступных местах Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах В Эквадоре задержана россиянка за незаконный перевоз 32 игуан в чемодане В России указали на важность адаптации рабочих мест в поддержке ветеранов СВО Россияне завоевали золото на ЧМ по современному пятиборью