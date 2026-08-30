Путин по телефону поздравил Лукашенко с днем рождения

Уточняется, что телефонный разговор состоялся после того, как глава Белоруссии завершил рабочий визит в российскую столицу.

Ранее на сайте Кремля было опубликовано поздравление Путина, в котором российский лидер выразил Лукашенко сердечные поздравления и подчеркнул, что высоко ценит сложившиеся между ними взаимопонимание и доверие. Путин также отметил личный вклад белорусского президента в укрепление союзных отношений двух стран и выразил уверенность в том, что обе стороны будут и впредь наращивать двустороннее сотрудничество и развивать интеграционные процессы на евразийском пространстве. В завершение Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов на государственном поприще.



30 августа президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполнилось 72 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».