Путин по телефону поздравил Лукашенко с днем рождения
Президент России Владимир Путин по телефону сердечно поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что телефонный разговор состоялся после того, как глава Белоруссии завершил рабочий визит в российскую столицу.
Ранее на сайте Кремля было опубликовано поздравление Путина, в котором российский лидер выразил Лукашенко сердечные поздравления и подчеркнул, что высоко ценит сложившиеся между ними взаимопонимание и доверие. Путин также отметил личный вклад белорусского президента в укрепление союзных отношений двух стран и выразил уверенность в том, что обе стороны будут и впредь наращивать двустороннее сотрудничество и развивать интеграционные процессы на евразийском пространстве. В завершение Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов на государственном поприще.
30 августа президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполнилось 72 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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