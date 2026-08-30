Кравцов: Норма работы учителей составляет 18 часов в неделю

Он объяснил, что школьным учителям засчитывают в нагрузку не только обычные уроки, но и занятия внеурочной деятельности.

Отмечается, что норма часов — это расчетная величина для начисления зарплаты, которая зависит от должности или специальности педагогического работника. Ее определяет образовательная организация.

Ранее Сергей Кравцов сообщил, что в России 65% набравших на ЕГЭ высокие баллы выпускников обучались в школах в сельской местности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».