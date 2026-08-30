Кравцов: Норма работы учителей составляет 18 часов в неделю
В России норма работы учителей в школах составляет 18 часов в неделю за ставку зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
Он объяснил, что школьным учителям засчитывают в нагрузку не только обычные уроки, но и занятия внеурочной деятельности.
Отмечается, что норма часов — это расчетная величина для начисления зарплаты, которая зависит от должности или специальности педагогического работника. Ее определяет образовательная организация.
Ранее Сергей Кравцов сообщил, что в России 65% набравших на ЕГЭ высокие баллы выпускников обучались в школах в сельской местности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Рэпера Потапа призвали лишить звания заслуженного артиста Украины из-за русского языка
- Кравцов: Норма работы учителей составляет 18 часов в неделю
- Гинцбург объявил об успешном лечении первого пациента новой онковакциной
- Министра обороны Северной Кореи сняли с поста
- В РФ хотят ужесточить ответственность за нападения на врачей
- Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье увеличилось до 38
- В РФ изменят правила отзыва сотрудников из отпуска
- Хинштейн: В Курской области из-за атаки ВСУ пострадали 2 человека
- МО: Силы ПВО сбили 804 БПЛА ВСУ и 5 снарядов HIMARS
- МО: ВС РФ освободили Великий Прикол и Садки