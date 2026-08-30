Врач-нарколог посоветовал не садиться за руль после безалкогольного пива

По словам Сергеева, безалкогольное пиво создает у человека иллюзию потребления спиртного. По его мнению, это своего рода самообман, который позволяет сохранить привычный ритуал, включая вкус и праздничную атмосферу, без получения реальной дозы алкоголя. Тем не менее доктор настоятельно не рекомендует садиться за руль после этого.

«Во-первых, пиво обладает характерным запахом, из-за которого инспектор ГАИ может решить провести проверку на алкотестере, если вас остановят. А если вы выпили несколько банок или бутылок подряд, а затем сели за руль, то суммарный уровень этанола может приблизиться к порогу допустимого показателя или превысить его», - рассказал Сергеев.

Медик также добавил, что даже минимальное количество алкоголя способно замедлить реакцию и снизить концентрацию внимания водителя.

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