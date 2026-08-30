Собянин: 1455 украинских БПЛА летели в сторону Московского региона с 22 августа
30 августа 202613:55
Александр Грин
1455 украинских БПЛА летели в сторону Московского региона с 08:30 22 августа по 08:30 30 августа. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По информации Собянин, большая часть БПЛА была уничтожена силами ПВО на дальних подступах, а 50 дронов - на подлёте к Москве.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 30 августа силы ПВО сбили над территорией страны 494 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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