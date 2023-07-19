Экс-советник Кучмы заявил о неспособности Украины отражать удары ВС РФ
Украинская армия не в состоянии отражать удары российских войск. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт прокомментировал удары ВС РФ по портам Одессы. По его словам, «и без того разгромленной стране нанесен огромный ущерб».
Соскин указал на отсутствие на Украине рабочих систем противовоздушной обороны. Вместо работы в этом направлении президент Владимир Зеленский занимается легализацией марихуаны, посетовал экс-советник Кучмы.
Минобороны РФ ранее сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об ударе возмездия в ответ на теракт на Крымском мосту, передает «Радиоточка НСН».
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