«Давайте договоримся»: Лукашенко исключил поражение России на Украине
8 августа 202517:45
Поражения России на Украине не будет. Такое заявление в интервью американскому журналу Time сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, поражение России дорого обойдется «всем, в том числе людям за океаном».
«А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допустить. Давайте договоримся сейчас», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявили, что при урегулировании конфликта Киев требует невозможного, сообщает RT.
