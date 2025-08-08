«Давайте договоримся»: Лукашенко исключил поражение России на Украине

Поражения России на Украине не будет. Такое заявление в интервью американскому журналу Time сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Уиткоффом

По его словам, поражение России дорого обойдется «всем, в том числе людям за океаном».

«А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допустить. Давайте договоримся сейчас», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявили, что при урегулировании конфликта Киев требует невозможного, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
